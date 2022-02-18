МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. РОССИЯ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ, РЕШЕНИЕ ПОКА НЕ ПРИНЯТО — СИЛУАНОВ

МИНФИН РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА — СИЛУАНОВ

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