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2022
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Силуанов рассказал о налогообложении криптовалют в России
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РОССИЯ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ, РЕШЕНИЕ ПОКА НЕ ПРИНЯТО — СИЛУАНОВ МИНФИН РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТ... ПРАЙМ, 18.02.2022
криптовалюты, финансы, новости
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. РОССИЯ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ, РЕШЕНИЕ ПОКА НЕ ПРИНЯТО — СИЛУАНОВ
МИНФИН РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИПТОВАЛЮТ ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА — СИЛУАНОВ
Новость дополняется