Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2022 года >>>

МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Второй пандемийный год выдался для российского банковского сектора очень удачным. Кредитные организации по итогам 2021 года смогли существенно обновить все возможные рекорды. Так, не устояли рекорды по прибыли за месяц, квартал, полгода, а также на скользящем 12 месячном отрезке и за год в целом. При этом квартальный рекорд по прибыли в 2021 году обновлялся три раза. Напомним, ранее наиболее прибыльным в истории был результат начала 2020 года — 612 миллиардов рублей за первый квартал.

При этом уже в первом квартале 2021 года прибыль банковского сектора составила 679 миллиардов рублей, а во втором и третьем кварталах увеличилась до 755 и 834 миллиардов соответственно. Стоит отметить, что результат последнего квартала (627 миллиардов рублей) хоть и не стал рекордным, но также оказался выше результат начала 2020 года и тем самым вошел в четверку лучших кварталов за всю современную историю России. Рейтинг банков по объему активов на 1 ноября 2021 года

В месячном разрезе рекорд по прибыли был обновлен дважды. В частности, в июле 2021 года был обновлен рекорд января 2019 года, а августе 2021 года он был улучшен. В июле прибыль составила 295 миллиардов рублей против 264 миллиардов в январе 2019 года, а в августе увеличилась до 297 миллиардов рублей. Как следствие двух рекордов по месячной прибыли, неудивительно, что результат третьего квартала оказался историческим рекордом.

Помимо рекордов по месячной и квартальной прибыли также был дважды обновлен полугодовой рекорд. Объем прибыли во второй половине 2021 года составил 1,5 триллиона рублей против 1,4 в первой половине 2021 года, прежний рекорд во второй половине 2020 года был значительно слабее текущих цифр (1,2 триллиона рублей). На фоне стольких рекордов неудивительно что прибыль банковского сектора в 2021 году оказалась на новом историческом уровне. Согласно данным Банка России, прибыль до налогообложения в целом в 2021 году составила внушительные 2,9 триллиона рублей. Таким образом, в 2021 году почти на 50% был обновлен годовой рекорд по прибыли 2019 года (чуть более 2 триллионов рублей).

Рентабельность капитала оказалась лучшей в истории России

Рентабельность брутто-активов по итогам 2021 года существенно выросла. По расчетам аналитиков РИА Рейтинг (расчет основывается на прибыли до налогообложения и брутто-активах), на 1 января 2022 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,41% (на скользящем отрезке на 1 октября 2021 года было 2,5%). Результат 2021 года является лучшим с 2011 года.

В свою очередь рентабельность капитала по итогам прошедшего года составила 24,4%, что вообще является лучшим результатом в истории страны. Для сравнения, в достаточно успешном 2019 году рентабельность капитала была на уровне 19,6%.

В разрезе отдельных кредитных организаций результаты по прибыльности и рентабельности были очень разными. Для исследования ситуации по отдельным кредитным организациям, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 января 2022 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2022 года (в текущем рейтинге на них приходится 99,4% суммарных брутто-активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков находится на рекордном уровне

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков в 2021 году прибыль получили 182 банков или 91% от общего числа, что является очень хорошим результатом. Для сравнения за последние годы наиболее близкий результат был в 2019 году — 90,5% банков, а в 2020 году — 89%. Тогда как в период с 2015 по 2018 годы в большинстве своем была доля прибыльных банков была ощутимо меньше — на уроне 75-85%.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных кредитных организаций колебалась умеренно, в пределах 8% (от 86% до 94%). Наибольшей долей прибыльных банков (94%) характеризовались банки, занимающие места со 101 по 150. Среди банков из ТОП-50 и с 51 по 100 место доля прибыльных банков была одинаковой — 92%. При этом у последней банковской группы из ТОП-200 (места со 151 по 200) прибыль получили 86% банков. Таким образом, среди крупных и средних банков доля с прибылью была схожей, и только за пределами ТОП-150 доля прибыльных банков оказалась немного ниже.

Наиболее прибыльным (до налогообложения) в 2021 году стал крупнейший банк ЦВЕ — Сбербанк. Объем прибыли у этой кредитной организации за прошедший год составил 1,5 триллиона рублей. Таким образом, в 2021 году только один Сбербанк заработал более 50% сальдированной прибыли банковского сектора. При этом по отношению к результату за 2020 год прибыль Сбербанка выросла на 559 миллиардов рублей или на 58%.

Вторым по размеру прибыли стал Банк ВТБ, который в рейтинге ЦВЕ также занимает второе место, а объем его прибыли в 2021 году составил 291 миллиардов рублей. При этом прибыль Банка ВТБ относительно результата на начало 2021 года выросла почти в три раза или на 217 миллиардов рублей. Банк ГПБ (Газпромбанк) стал третьим по абсолютному размеру прибыли, с финансовым результатом в 109 миллиардов рублей. Таким образом, тройка самых прибыльных банков полностью повторяет расстановку по размеру активов в России и в рейтинге ЦВЕ — 2021 года.

Суммарно первая тройка самых прибыльных банков заработала порядка 1,93 триллиона рублей, что на 53% больше чем у ТОП-3 прибыльных банков на 1 января 2021 года. При этом результат ТОП-3 самых прибыльных банков составляет 66,5% от прибыли до налогообложения всех российских банков по итогам 2021 года.

Количество банков с большим абсолютным размером прибыли в 2021 году также существенно выросло. Согласно результатам исследования, прибыль в 10 миллиардов рублей в прошедшем году получили 24 кредитные организации против 20 банков в 2020 году. При этом выросло не только число сверх прибыльных банков, но и с прибылью более одного миллиарда рублей. Объем доналоговой прибыли в 1 миллиард рублей в текущем рейтинге смогли преодолеть 88 кредитных организаций против 83 годом ранее.

Результаты рейтинга, проведенного экспертами РИА Рейтинг, свидетельствуют, что медианная рентабельность активов банков в представленном рейтинге на 1 января 2022 года составила 1,64%. Для сравнения на 1 января 2021 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,37%, а на 1 января 2020 года — 2,1%. Таким образом, рентабельность хотя и выросла относительно кризисного 2020 года, но осталась значительно ниже результата 2019 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, небольшое значение медианной рентабельности при очень высокой прибыльности свидетельствует о хорошем финансовом результате у крупных банков, и умеренной прибыльности у средних банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 января 2022 года, по сравнению с результатом на начало 2021 года, приростом рентабельности характеризовался 125 банк (62,5%). При этом среди лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаще. В ТОП-50 самых рентабельных банков 34 характеризовались приростом рентабельности (68%), ТОП-100 — 71 кредитных организаций показали рост рентабельности. Тогда как у банков, занимающих места со 101 по 200, прирост рентабельности наблюдался у 54 кредитных организаций. Таким образом, более прибыльными становятся банки, которые и так уже демонстрируют высокую прибыльность. То есть можно говорить о тенденции сегрегации банковского сектора по рентабельности.

Частные банки смогли опередить госбанки по рентабельности

Среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) частные банки характеризовались наибольшей рентабельностью активов в 2021 году. Рентабельность активов у частных банков из рейтинга составила 2,5% против 2,45% у госбанков и 2,05% у банков с иностранным участием. Таким образом, второй год подряд частные банки являются лидерами по рентабельности, хотя с 2014 по 2019 года лидерами были иностранные банки.

Лидером в рейтинге по рентабельности активов стала НКО "Мобильная карта", рентабельность активов которой в 2021 году составила 66%. У остальных кредитных организаций рентабельность активов в 2021 году существенно ниже. Второе и третье место по рентабельности активов в текущем рейтинге занимают банк КИВИ Банк и Тольяттихимбанк, с рентабельностью активов в 22,1% и 21,6% соответственно. Также высокую рентабельность продемонстрировали РНКО Платежный Центр с результатом 12,2% и НКО ЮМани — 11,9%. Стоит отметить, что все выше описанные кредитные организации за исключением Тольяттихимбанка имеют специфическую бизнес-модель, которая предполагает обслуживание электронных платежных систем.

Наиболее низкую рентабельность активов по итогам 2021 года продемонстрировал ГУТА-БАНК, рентабельность активов которого была отрицательной и составила —10,2%. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли МСП Банк и НРБанк, рентабельность активов которых составила —6% и —3,9% соответственно. На четвертом месте расположился МИнБанк, с результатом — -3,8%.

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по итогам 2021 года характеризовался рентабельностью активов на уровне 4,1%, что существенно выше среднего уровня (+2,4%) и является лучшим результатом среди ТОП-14 крупнейших банков по размеру активов. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ продемонстрировал рентабельность активов на уровне 1,5%. Относительно результат 2020 года рентабельность двух крупнейших российских банков выросла одинаково — на +1,1 процентный пункт.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2022 году прибыль банковского сектора немного снизится относительно рекордного результата предыдущего года. Во-первых, из-за роста процентных ставок и по мере насыщения финансового рынка кредитными средствами может снизиться процентная маржа. Во-вторых, выход из пандемии и геополитические риски могут сильно влиять на стоимость активов, что уже находит отражение в отрицательной переоценке облигаций и акций. Вероятно, по итогам 2022 года сальдированный финансовый результат российских банков снизится относительно прошедшего года и будет чуть выше 2 триллионов рублей доналоговой прибыли. Прогнозируемая прибыль в 2022 году соответствует рентабельности активов на уровне 1,5-1,7%, и рентабельность капитала должна без сильных эксцессов оказаться на уровне 14-16%.

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2022 года >>>