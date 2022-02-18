МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что понимает позицию Банка России по криптовалютам. По его мнению, они опасны для российского рынка, да и больших налоговых поступлений в бюджет от них не будет. СМИ: Банк России подготовил законопроекты о запрете криптовалюты

Он пояснил, что с точки зрения будущего действующих криптовалют — биткойна, эфира, и так далее — он относится к ним скептически, так как они ничем не обеспечены, нет обязанного лица. По его словам, "рано или поздно все это грохнется и все это дело пострадает.

Есть два момента, которые вызывают вопросы у Аксакова: первый — технологии, которые развиваются благодаря биткойну, эфиру — "важно держать руку на пульсе этой технологии", а второй — это налоги, "то, что можно было бы собирать с майнинга и с тех, кто хочет легально работать на этом рынке".

"Думаю, что налоговых поступлений будет мало реально, выигрыша большого не будет, а вот с точки зрения технологий здесь есть вопрос — выиграем мы, проиграем от этого. Позиция Центрального банка мне понятна, потому что я считаю, что это рано или поздно грохнется, те частные криптовалюты, которые сейчас есть на рынке, грохнутся и не имеют перспектив", — добавил Аксаков.

По его мнению, крупнейшая экономика мира в лице США рано или поздно придет к запрету биткойна и подобных ему активов. "Американцы в какой-то момент запретят биткойн. Сейчас он для них — комариный укус, для нас он страшнее, потому что для нас этот рынок менее емкий. Для нас он пока опаснее, потому что рынок не такой емкий, не такой мощный, как в США, для них это комариный укус, если грохнется что-то, а для нас это может стать неприятной штукой", — заключил глава комитета Госдумы по финрынкам.

Банк России подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалюты в стране, а также о штрафах за нарушения, сообщил ранее в пятницу источник РИА Новости. С мегарегулятором не согласен Минфин, который считает, что легализация майнинга и криптовалют и их налогообложение предпочтительнее запрета.