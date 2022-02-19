МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, рассказали опрошенные РИА Новости участники рынка. О пересмотре ставки утром в пятницу объявил Сбербанк, аналогичные решения уже приняли или готовятся принять еще несколько игроков. Кредитки в России подорожали до максимума с 2016 года

Сбербанк в конце недели повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт — до 11,3%. Крупнейший российский банк в начале февраля уже повышал ставки по этим программам, также на один процентный пункт. Однако ЦБ РФ 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку еще на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.

В ВТБ рассказали, что внимательно следят за ситуацией на рынке. На сегодняшний день банк не менял условия по своим ипотечным кредитам. "При этом мы не исключаем пересмотра тарифов", — отметили в кредитной организации.

Аналогичное Сбербанку решение уже принял Росбанк. "В условиях повышения ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости фондирования Росбанк принял решение с 24 февраля 2022 года повысить ставки на 0,75 процентного пункта по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой, по которым ставки остаются прежними", — сообщили в банке. Средний размер ипотечных кредитов в России за январь достиг рекорда

Промсвязьбанк еще в начале февраля повысил ипотечные ставки по программе "Новостройка" на 0,7-1,25 процентного пункта в зависимости от параметров кредита, при этом ставки по программе "Дальневосточная ипотека" были снижены. Банк "Санкт-Петербург" в феврале увеличил ставки по основным ипотечным программам примерно на один процентный пункт, за исключением госпрограмм. АТБ также поднял ставки по ипотеке.

"Открытие" и Московский кредитный банк собираются последить за рынком и уже потом принимать решение по ставкам.