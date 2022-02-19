РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев — ПРАЙМ. Перечисление 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса в Ростовской области может начаться уже в субботу 19 февраля, заявила министр труда Ростовской области Елена Елисеева. Власти поддержали введение ЧС в Ростовской области

В случае принятия постановления и согласования списков до середины субботы, власти смогут организовать работу "Сбербанка" на территориях ПВР, сообщила она в ходе совещания с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.