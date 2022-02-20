МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбербанк рассказал о ходе внедрения цифрового рубля

Жалобы на неполадки в работе онлайн-сервисов банка стали поступать в 1.00 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины.

Большая часть пользователей отмечает некорректную работу онлайн-банкинга. Сбои происходят также с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.