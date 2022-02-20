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2022
https://1prime.ru/finance/20220220/836106912.html
Пользователи сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов Сбербанка
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Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов... ПРАЙМ, 20.02.2022
банки, ит-бизнес, финансы, технологии, новости, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пользователи жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Сбербанка, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе онлайн-сервисов банка стали поступать в 1.00 мск. О сбоях сообщают в основном пользователи из России, Белоруссии и Украины.
Большая часть пользователей отмечает некорректную работу онлайн-банкинга. Сбои происходят также с операциями по переводу средств и работой мобильного приложения.