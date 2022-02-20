МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Полная стоимость ипотеки в России в январе резко снизилась – до 9,2%, однако уже в ближайшее время тренд развернется и показатель может достичь 15%, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке

Согласно данным компании, показатель в январе упал на 3,8 процентного пункта — до 9,2%. Месяцем ранее полная стоимость ипотечного кредита в России составляла 13%, что было максимумом с 2015 года.

"Снижение значения ПСК по ипотеке в январе по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано, в первую очередь, с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне. Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Другим драйвером снижения показателя стали программы субсидирования и поддержки ипотечного кредитования, начиная от государственных и заканчивая маркетинговыми предложениям в рамках акций застройщиков и банков.

"Скорее всего, падение в январе – это временный фактор, который будет нивелирован в самое ближайшее время. Значение ПСК вернётся к уже показанным 13% и вполне может достичь 15%", — заключил Лагуткин.

Российские банки продолжают увеличивать ставки по ипотеке, следуя динамике ключевой ставки ЦБ, показал опрос РИА Новости участников рынка. О своем решении пересмотреть ставки утром в пятницу объявил Сбербанк, аналогичные решения готовятся принять еще несколько игроков. По данным ЦБ, ставка по рублевой ипотеке в России в декабре выросла до 7,81% с 7,59% месяцем ранее.