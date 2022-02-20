РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — ПРАЙМ. В пунктах временного размещения Ростовской области установят мобильные банкоматы для выплат беженцам с Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Россия приняла более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Это значительно ускорит выплаты в ПВР, отметил он в ходе заседания комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ОНР и ДНР в Ростове-на-Дону.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.