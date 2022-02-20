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В пунктах размещения поставят мобильные банкоматы для выплат беженцам
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В пунктах временного размещения Ростовской области установят мобильные банкоматы для выплат беженцам с Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Это значительно... ПРАЙМ, 20.02.2022
финансы, новости, банкомат, выплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — ПРАЙМ. В пунктах временного размещения Ростовской области установят мобильные банкоматы для выплат беженцам с Донбасса, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.
Это значительно ускорит выплаты в ПВР, отметил он в ходе заседания комиссии по ЧС по ситуации с беженцами из ОНР и ДНР в Ростове-на-Дону.
Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.