Зампредседателя ФНПР Шершуков: постоянная часть зарплаты должна составлять не менее 70%
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Постоянная часть зарплаты должна составлять не менее 70%, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Двадцатого февраля во всем мире отмечается день социальной справедливости.
По словам Шершукова, вопрос социальной справедливости в стране — это вопрос справедливой и достойной оплаты труда.
"Постоянная доля в заработной плате должна составлять не менее 70%, к чему мы должны двигаться", — подчеркнул он.
Зампредседателя ФНПР затронул также вопрос индексации зарплат и отметил, что соответствующая норма есть в Трудовом кодексе РФ, но ее механизм не прописан на практике.
"В итоге это заканчивается тем, что работодатель считает, что любое увеличение заработной платы одновременно и индексация", — сказал Шершуков и уточнил, что индексация — это компенсация инфляции, которая не ведет к росту самой зарплаты.
Он добавил, что по данному вопросу необходимы дополнительные законодательные нормы.
https://1prime.ru/finance/20220220/836107921.html