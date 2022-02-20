МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Постоянная часть зарплаты должна составлять не менее 70%, заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Жители каких городов претендуют на премии к праздникам

Двадцатого февраля во всем мире отмечается день социальной справедливости.

По словам Шершукова, вопрос социальной справедливости в стране — это вопрос справедливой и достойной оплаты труда.

"Постоянная доля в заработной плате должна составлять не менее 70%, к чему мы должны двигаться", — подчеркнул он.

Зампредседателя ФНПР затронул также вопрос индексации зарплат и отметил, что соответствующая норма есть в Трудовом кодексе РФ, но ее механизм не прописан на практике.

"В итоге это заканчивается тем, что работодатель считает, что любое увеличение заработной платы одновременно и индексация", — сказал Шершуков и уточнил, что индексация — это компенсация инфляции, которая не ведет к росту самой зарплаты.

Он добавил, что по данному вопросу необходимы дополнительные законодательные нормы.