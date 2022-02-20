ЛУГАНСК, 20 фев — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики разъяснило порядок получения 10 тысяч рублей пособия для беженцев. В пунктах размещения поставят мобильные банкоматы для выплат беженцам

Эвакуируемые из ЛНР могут написать заявление на получение помощи прямо на границе, говорится в сообщении ведомства. Форму можно получить на пропуском пункте при переходе границы из ЛНР в РФ или Центре социального обслуживания в городах Ростовской области.

Средства будут зачислены на лицевой счет гражданина, открытый в российском банке. В случае отсутствия счета в банке РФ получатель выплаты может в момент обращения заполнить заявление на его открытие.

При переезде в другой регион РФ житель ЛНР должен предоставить заполненные документы в социальные службы субъекта по месту пребывания.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.