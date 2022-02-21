МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Администрация США подготовила санкции в отношении России, которые запрещают американским банкам обрабатывать транзакции для крупных банков России, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. В Германии боятся остаться без российского газа из-за действий Запада

Речь идет о "предварительном" пакете, который задействуют лишь в случае приписываемого Москве "вторжения" на Украину. Такие планы Россия категорически отвергает.

Меры, как передает агентство Рейтер, нацелены на то, чтобы нанести ущерб российской экономике с помощью разрыва "корреспондентских" отношений между банками сторон, что составляет основу глобальных денежных потоков.

По данным источников, Соединенные Штаты также намерены задействовать санкции против некоторых российских лиц и компаний с помощью включения их в черный список (SDN-лист), исключающий их из американской банковской системы, запрещающий торговлю с американцами и замораживающий их активы в США.

В последнее время Киев и западные страны выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются в качестве предлога с целью разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Ранее в МИД России отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, эти действия никому не угрожают и никого не должны волновать.

Страны Запада при этом продолжают оказывать Киеву военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны Североатлантического альянса во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в регионе. В общей сложности в поставках на миллиарды долларов участвуют, кроме американцев, Британия, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.