МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль по МСФО на 30,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года — до 4,102 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA повысился на 22,2% — до 11,414 миллиарда рублей. Общая выручка ритейлера за квартал увеличилась на 18,6%, до 147,316 миллиарда рублей.

За весь 2021 год чистая прибыль компании составила 13,646 миллиарда рублей, сократившись на 21,8%. Показатель EBITDA изменился незначительно — 39,242 миллиарда против 39,315 миллиарда рублей в 2020 году. Общая выручка при этом составила 483,641 миллиарда рублей, увеличившись на 8,6%.