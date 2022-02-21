МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по МСФО в 2021 году выросла на 20% по сравнению с 2020 годом и составила рекордные 1,6 миллиарда долларов, следует из отчета кредитной организации. Российские банки собираются повысить ставки по вкладам

"Альфа-банк заработал рекордную чистую прибыль объемом 1,61 миллиарда долларов. Рост по сравнению с 2020 годом составил 20% (в рублевом эквиваленте — 22%)", — говорится в сообщении.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 21,7%, до 51,985 миллиарда долларов с 42,714 миллиарда долларов в конце 2020 года (рост 22,2% без учета валютной переоценки).

Корпоративный кредитный портфель вырос на 12% — до 34,717 миллиарда долларов (рост 12,4% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 47,5% и составил 17,268 миллиарда долларов (рост 48,3% без учета валютной переоценки).

Число розничных клиентов выросло до 22 миллионов человек, увеличившись на 4 миллиона за 2021 год.