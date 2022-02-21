ЕС выделит новый пакет макрофинансовой помощи Украине
СОВЕТ СТРАН ЕС ОКОНЧАТЕЛЬНО ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ НОВОЙ МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ НА 1,2 МЛРД ЕВРО
https://1prime.ru/finance/20220221/836115850.html
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СОВЕТ СТРАН ЕС ОКОНЧАТЕЛЬНО ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ НОВОЙ МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ НА 1,2 МЛРД ЕВРО
https://1prime.ru/finance/20220221/836115850.html
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