РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев — ПРАЙМ. Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян разъяснила условия получения единовременной выплаты для беженцев с Донбасса. Еще три региона ввели режим ЧС из-за беженцев с Донбасса

По ее словам, выплата в размере 10 тысяч рублей полагается абсолютно всем, кто был эвакуирован из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР с 18 февраля и пересек российскую границу, в том числе на личном транспорте.

Средства получат и те, кто проехал транзитом Ростовскую область и остановился в другом регионе в пунктах временного размещения или у родственников.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему из Донбасса в Ростовскую область.

По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 53 тысяч беженцев с Донбасса.