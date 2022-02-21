МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Законопроект Минфина по регулированию криптовалют не содержит каких-то неожиданных предложений, при этом в документе имеется ряд пробелов, например, по выпуску и рекламе таких активов, прокомментировал РИА Новости руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Максим Башкатов. Биткоин упал ниже 41 000 долларов из-за нежелания инвесторов рисковать

Минфин РФ ранее в понедельник сообщил, что 18 февраля внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагает сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.

"Предложенный Минфином законопроект "О цифровой валюте" воплощает в жизнь идеи, заложенные в одобренной правительством концепции регулирования организации оборота цифровых валют. Так что каких-либо неожиданных предложений в законопроекте нет", — прокомментировал Башкатов. По его словам, в документе пока не хватает четкого определения, когда иностранные криптовалютные биржи считаются действующими в России. "Их физическое присутствие, очевидно, необязательно", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, "отсутствует регулирование выпуска криптовалют", "не предложена процедура их допуска к обращению на криптобирже" и "не урегулирована реклама криптовалют". "В результате условные блогеры могут продолжать рекламировать "скам" проекты на широкую аудиторию. При этом если криптовалюта в этих проектах покупается "напрямую" без участия криптобирж за другую криптовалюту (например, биткоины), то законопроект вовсе не содержит норм на этот случай", — добавил Башкатов.

Он также считает, что предлагаемые ограничения по сумме приобретения криптовалют и тесты неквалифицированных инвесторов легко обойти. "Так что здесь стоит закрыть возможные люки. Например, сейчас максимальный порог инвестиций установлен только для криптобирж, а для криптообменников – нет. Также установлен лимит для одного лота в случае провала квалификационного теста, но ничто не мешает приобрести затем еще несколько лотов", — указал эксперт.

Он добавил, что законопроект Минфина все также не согласуется с видением ЦБ. "Предложения Минфина об участии банков, квалификационном тесте инвесторов, требования к криптобиржам и прочее Банк России считает недостаточным. Различие позиций регуляторов состоит в концептуальном принятии или непринятии криптовалют. В таких условиях достижение консенсуса без определенной политической воли вряд ли возможно", — заключил эксперт.