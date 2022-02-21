МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Минфин России 22 февраля не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за волатильности на финансовых рынках, говорится в сообщении министерства. Российский рынок акций обновил минимумы года

"Минфин России в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 22 февраля 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", — сообщило ведомство.

На прошлой неделе Минфин также не размещал ОФЗ по причине возросшей волатильности на рынках.

Российский финансовый рынок в понедельник находится под сильным давлением со стороны политического фактора из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, по состоянию на 16.15 мск индекс теряет 1,46%, снижаясь до уровня 125,12 пункта. В настоящее время этот индекс находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в феврале