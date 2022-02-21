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https://1prime.ru/finance/20220221/836119207.html
ЦБ РФ сохранил сигнал по ключевой ставке
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Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке: допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике... ПРАЙМ, 21.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке: допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
В документе указывается, что в 2022-2023 годах для возвращения темпа роста цен к целевому уровню потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем предполагалось ранее. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — говорится в сообщении.
Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 18 марта.