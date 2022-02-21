МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке: допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

В документе указывается, что в 2022-2023 годах для возвращения темпа роста цен к целевому уровню потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем предполагалось ранее. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — говорится в сообщении.

Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 18 марта.