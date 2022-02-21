МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Банк России ожидает замедления роста мировой экономики в этом году до 5,9% годовых, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"В 2022 году мировая экономика замедлится по мере возвращения к долгосрочному тренду. Банк России ожидает замедления роста мирового ВВП с 5,9% в 2022 году до 4,3% в 2023 году и до 3,3% в 2024 году", — говорится в документе.

По оценке российского регулятора, полного возвращения к допандемийному уровню в этом году не произойдет: например, отрасли, связанные с авиаперевозками и гостинично-ресторанным бизнесом, не смогут полностью восстановиться вследствие перехода различных деловых мероприятий в онлайн-формат.

Прогноз Банка России по росту мирового ВВП на 2022 год близок к обновленным прогнозам международных организаций (МВФ – 4,4%, Всемирный банк – 4,4%, ОЭСР – 4,5%). При этом ожидания ЦБ РФ в 2023 году более консервативные, чем у международных организаций (МВФ – 3,8%, Всемирный банк – 3,6%, ОЭСР – 3,2%).