МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Сезонно очищенный рост инвестиций в основной капитал в России в четвертом квартале прошлого года составил 1,1% по сравнению с третьим кварталом, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"Несмотря на небольшое снижение инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2021 года (-0,1% относительно второго квартала 2021 года, SA), в четвертом квартале рост продолжился. По оценкам Банка России, прирост инвестиций в основной капитал в четвертом квартале составил 1,1% (SA) по отношению к третьему кварталу 2021 года", — пишет регулятор.