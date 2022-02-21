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2022
https://1prime.ru/finance/20220221/836119337.html
Центробанк оценил рост инвестиций в основной капитал в четвертом квартале
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Сезонно очищенный рост инвестиций в основной капитал в России в четвертом квартале прошлого года составил 1,1% по сравнению с третьим кварталом, говорится в докладе регулятора о... ПРАЙМ, 21.02.2022
финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Сезонно очищенный рост инвестиций в основной капитал в России в четвертом квартале прошлого года составил 1,1% по сравнению с третьим кварталом, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
"Несмотря на небольшое снижение инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2021 года (-0,1% относительно второго квартала 2021 года, SA), в четвертом квартале рост продолжился. По оценкам Банка России, прирост инвестиций в основной капитал в четвертом квартале составил 1,1% (SA) по отношению к третьему кварталу 2021 года", — пишет регулятор.