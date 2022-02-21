МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 1,8%, средства физлиц снизились на 2,3%, говорится в материалах Банка России.

"Средства юридических лиц выросли в январе на значительные 688 миллиардов рублей (+1,8%), главным образом за счет валютных остатков (+ 558 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, или 5%), в основном это средства компаний из нефтегазовой отрасли с учетом продолжающегося роста цен на энергоносители", — привел данные ЦБ.

"Средства населения ожидаемо снизились – на 810 миллиардов рублей (-2,3%) после значительного притока в декабре 2021 года (+1,542 триллиона рублей, или 4,6%), что характерно для этих двух месяцев", — добавил регулятор.

Как пояснили в ЦБ, в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи за январь, а в январе традиционно растут расходы из‑за длинных праздников. При этом отток средств произошел исключительно с текущих счетов, в то время как средства на срочных вкладах выросли.

Темпы роста корпоративного кредитования в России в январе замедлились до 0,04% с декабрьских 1,2%, рост выдачи ссуд физлицам также замедлился — до 1% с 1,6% в декабре, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

"Корпоративный портфель в январе незначительно сократился (на 19 миллиардов рублей, или 0,04%) после сильного роста в декабре 2021 года (на 1,2%)", — говорится в сообщении.

Рост проектного финансирования продолжился: задолженность застройщиков, по предварительным данным, за январь увеличилась на 66 миллиардов рублей (за вычетом погашений проектных кредитов в связи с завершением строительства). "Рост перекрыло сокращение объемов обратного репо с брокерами и финансовыми компаниями, а также погашение ряда краткосрочных кредитов дочерних компаний банков", — отмечается в документе.

Ипотечный портфель, по предварительным данным, в январе вырос на 1,1% после 3,2% в декабре, что в большей степени может быть связано связано с праздниками. "Потребительские кредиты, по предварительным данным, в январе выросли на умеренные 0,9% с корректировкой на продажи и списания, что соответствует уровню декабря", — указал регулятор.