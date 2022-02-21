МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Темпы роста корпоративного кредитования в России в январе замедлились до 0,04% с декабрьских 1,2%, рост выдачи ссуд физлицам также замедлился — до 1% с 1,6% в декабре, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

"Корпоративный портфель в январе незначительно сократился (на 19 миллиардов рублей, или 0,04%) после сильного роста в декабре 2021 года (на 1,2%)", — говорится в сообщении.

Рост проектного финансирования продолжился: задолженность застройщиков, по предварительным данным, за январь увеличилась на 66 миллиардов рублей (за вычетом погашений проектных кредитов в связи с завершением строительства). "Рост перекрыло сокращение объемов обратного репо с брокерами и финансовыми компаниями, а также погашение ряда краткосрочных кредитов дочерних компаний банков", — отмечается в документе.

Ипотечный портфель, по предварительным данным, в январе вырос на 1,1% после 3,2% в декабре, что в большей степени может быть связано связано с праздниками. "Потребительские кредиты, по предварительным данным, в январе выросли на умеренные 0,9% с корректировкой на продажи и списания, что соответствует уровню декабря", — указал регулятор.