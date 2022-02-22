МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ВТБ с 22 февраля повышает ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья на 1 процентный пункт, до 11,3%, условия по госпрограммам остаются без изменений, сообщила пресс-служба банка. Спрогнозирован рост полной стоимости ипотеки в России до 15%

"ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по ипотеке до 22 февраля, условия пересмотрены не будут. Параметры в рамках госпрограмм остаются без изменений", — говорится в сообщении.

По ипотеке с господдержкой ставка составит от 5,75%. По Дальневосточной ипотеке — 0,1%, по "семейной" — от 4,7% (от 4,3% в ДФО), указала пресс-служба.

Крупнейший российский банк — Сбербанк — на прошлой неделе повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на один процентный пункт — до 11,3%. ВТБ повысил ставки по депозитам

ВТБ не исключил, что банки РФ будут и дальше повышать ставки по ипотеке, так как Банк России допускает дальнейший рост ключевой ставки. "Стоимость жилищных кредитов растет вслед за резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ, которая с начала 2021 года и по настоящий момент выросла с 4,5% до 9,5%. При этом регулятор допустил ее рост до 11% в этом году, поэтому мы не исключаем, что российские банки снова будут пересматривать свои условия по кредитным продуктам", — указали в ВТБ.