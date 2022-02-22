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https://1prime.ru/finance/20220222/836129864.html
Банк России держит на контроле ситуацию на финансовом рынке
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Банк России контролирует ситуацию на финансовом рынке и готов принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении регулятора. "Банк России... ПРАЙМ, 22.02.2022
финансы, новости, цб рф, финансовый рынок
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России контролирует ситуацию на финансовом рынке и готов принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности", — заявил ЦБ.