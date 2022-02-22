МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России контролирует ситуацию на финансовом рынке и готов принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности", — заявил ЦБ.