МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России объявил о поддержке финансовых организаций на фоне роста волатильности на рынках — они до октября смогут оценивать акции и облигации на своих балансах по котировкам от 18 февраля, а банки для расчета нормативов смогут использовать и курсы валют на эту же дату. Курс евро поднялся выше 91 рубля

"В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года", — говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ сообщил, что "предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года".