МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банк России предлагает Госдуме подумать над ограничением переводов в адрес нелегальных участников финансового рынка, в том числе финансовых пирамид и мошенников, заявил зампред ЦБ Юрий Исаев. Банк России держит на контроле ситуацию на финансовом рынке

"Мы вынуждены будем идти по пути ужесточения регулирования, связанного с переводом в адрес подобного рода историй. Я здесь вижу определенную возможность для синергии двух направлений: в рамках 115-ФЗ мы научились уже ограничивать переводы, в рамках истории с пирамидами и мошенничеством мы пока это делать не до конца умеем", — сказал он, выступая на комитете Госдумы по финрынку.

"Тем не менее, нам ничего не мешает, чтобы в рамках механизма этого закона ограничивать в том числе и переводы в сторону таких нелегальных участников рынка. Предлагаю над этим подумать", — добавил Исаев.