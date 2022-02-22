МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Отключение России от Visa и Mastercard маловероятно, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях в отношении России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Американцам запрещено инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с ними и финансировать их. Документ также позволяет вводить санкции против любого лица, которое действует в этом регионе. Во вторник администрация США обещает обнародовать новые меры в ответ на российское признание суверенитета республик.

"Отключение российских банков от Visa и Mastercard маловероятно – это довольно существенное ограничение, которое затрагивает в первую очередь розничных клиентов. Но ограничение на доступ для некоторых банков к корреспондентским счетам может существенно затруднить участие в международных платежных системах", — говорит эксперт.

Он добавляет, что подобные меры затронут в первую очередь трансграничные переводы — использование карт этих банков за рубежом или платежи в иностранных интернет-магазинах. А переводы по России остаются в безопасности, так как "внутрироссийские карточные операции обрабатываются внутри страны".