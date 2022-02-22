МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Санкционные ограничения для российских банков могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов, однако платежи внутри РФ будут проходить без сбоев, им ничего не угрожает, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Эксперт считает маловероятным отключение России от Visa и Mastercard

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

"Насколько мы понимаем, отключение от SWIFT исключено из обсуждения ответных мер. Тем не менее, на повестке дня сохраняется введение санкций против отдельных банков – эти ограничения могут варьироваться от запрета на заимствования за рубежом до закрытия корреспондентских счетов", — полагает Шуст.

Что же касается внутристрановых платежей, "мы уверены, что никаких сбоев не будет, поэтому снимать наличные с карт и счетов нет необходимости", подчеркнул он.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.