МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Межбанковская система SWIFT сообщила РИА Новости, что внимательно следит за ситуацией по поводу возможных санкций против РФ, но такие решения не в ее полномочиях. Эксперт призвал не торопиться снимать наличные из-за риска санкций

"Нам известно о предположениях в СМИ по поводу возможных санкций в отношении России. У SWIFT нет полномочий принимать решения о санкциях. Эти решения находятся исключительно в компетенции правительственных и законодательных органов. Мы внимательно следим за развитием ситуации", — сказали в системе.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из наиболее жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

SWIFT зарегистрирована в рамках бельгийского законодательства, поэтому система обязана соблюдать соответствующие нормы ЕС, подтвержденные правительством Бельгии. Так, в 2012 году от системы был отключен Иран: основанием послужило постановление ЕС