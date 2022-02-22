МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Текущее ослабление рубля и общая нервозность на финансовых рынках приведет к ускорению инфляции, что может подтолкнуть Банк России еще раз поднять ключевую ставку с нынешних 9,5% годовых, заявили РИА Новости директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Банк России ранее в феврале повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. При этом регулятор по-прежнему допускает дальнейшее повышение ставки на ближайших заседаниях. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 11 февраля в годовом выражении составила 8,75% против 8,8% неделей ранее.

"Дальнейшее повышение ключевой ставки возможно, но будет зависеть скорее от ситуации с инфляцией, чем от факта введения санкций. Тем не менее, текущее существенное ослабление рубля с высокой вероятностью будет способствовать дополнительному инфляционному давлению и может стать причиной повышения ключевой ставки", — считает Щурихина.

"Повышение ставки вполне вероятно, особенно в случае дальнейшего разгона инфляции на фоне ослабления рубля и общей нервозности финансового рынка", — соглашается Проклов. При этом он добавил, что прогнозировать размер возможного повышения ставки сейчас затруднительно, поскольку на данный момент неясен характер санкций, а геополитическая неопределенность по ряду важных вопросов сохраняется.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 3,6523 рубля, составив 80,4194 рубля, свидетельствуют данные биржи. В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 76,7671 рубля за доллар. Это происходит на фоне геополитических новостей.

Президент России Владимир Путин 21 февраля после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные