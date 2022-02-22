МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ВТБ ЗАЯВИЛ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2021 ГОД, РЕШЕНИЕ ПО НИМ ОТЛОЖЕНО ДО АПРЕЛЯ — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ВТБ
https://1prime.ru/finance/20220222/836133976.html
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ВТБ ЗАЯВИЛ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2021 ГОД, РЕШЕНИЕ ПО НИМ ОТЛОЖЕНО ДО АПРЕЛЯ — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ВТБ
https://1prime.ru/finance/20220222/836133976.html
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