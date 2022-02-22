2022-02-22T14:27:26+03:00

2022-02-22T14:27:26+03:00

2022-02-22T14:27:26+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220222/836133976.html

Банк ВТБ отложил решение по дивидендам за 20021 год до апреля

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ВТБ ЗАЯВИЛ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПО ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2021 ГОД, РЕШЕНИЕ ПО НИМ ОТЛОЖЕНО ДО АПРЕЛЯ — ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ВТБ ПРАЙМ, 22.02.2022

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60