МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Запас наличной инвалюты в российских банках за январь вырос на 37% — до 13,7 миллиарда долларов на 1 февраля, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Российские банки активно наращивают запас наличной иностранной валюты: за январь он вырос на 3,7 миллиарда долларов или на 37% — c 10 миллиардов долларов на 1 января до 13,7 миллиарда долларов на 1 февраля", — подсчитал эксперт.

Согласно его расчетам, ускоренное наращивание запаса наличной иностранной валюты началось в октябре: за октябрь запас вырос на 0,1 миллиарда долларов, за ноябрь — на 0,7 миллиарда долларов, за декабрь — на 2,5 миллиарда долларов.

Средства на счетах физлиц в иностранной валюте за январь сократились на 2,2 миллиарда долларов или на 2,4%, до 90,6 миллиарда долларов, добавил Осадчий. Российские банки не фиксируют проблем с операциями с валютой

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск снижался на 80 копеек — до 78,98 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 89,6 рубля. Торги на валютном рынке проходят при высокой волатильности. Максимально курс доллара подскакивал в ходе торгов до 80,97 рубля, а евро — почти до 91,45 рубля. Это происходит на фоне геополитических новостей.

Президент России Владимир Путин накануне после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден после этого издал указ о первых санкциях за это и собирается сегодня огласить дополнительные меры. Ряд иностранных государств, в том числе Британия, Япония, Австралия и ЕС, также заявили о намерении ввести санкции или обсудить возможные санкции против России.