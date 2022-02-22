МИНФИН США ПОДТВЕРДИЛ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ВЭБ И ПРОМСВЯЗЬБАНКА, А ТАКЖЕ 42 ИХ "ДОЧЕК" — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/finance/20220222/836140105.html
Ставка Банка России
Эксперты предрекли рост ставки Банка России
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Нафтогаз" не ожидает прекращения транзита топлива в Европу
Санкции против РФ
Санкции Евросоюза против России вступят в силу в среду
Северный поток-2
США работают над тем, чтобы "Северный поток - 2" не был запущен
Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин: минских соглашений больше не существует
Инфляция в РФ
Банк России ждет роста инфляции до 5-6%
Глобальный энергокризис
Недодумали. Кто в Европе "проспорил" санкции и пожертвует собой
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Рубль растет на выступлении Байдена по ситуации вокруг Украины
Нефть
Нефть продолжает уверенно дорожать
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Эксперт оценил запасы наличной валюты в банках России
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Попова допустила смягчение требований по профилактике COVID-19
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В России подорожает проезд по платным дорогам
МИНФИН США ПОДТВЕРДИЛ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ ВЭБ И ПРОМСВЯЗЬБАНКА, А ТАКЖЕ 42 ИХ "ДОЧЕК" — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/finance/20220222/836140105.html
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