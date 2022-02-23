МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Новые американские санкции против российского долга затрагивают вторичный рынок облигаций, выпущенных после 1 марта Центробанком, Фондом национального благосостояния и министерством финансов, сообщило американское министерство финансов. В Белом доме анонсировали санкции против крупнейших российских банков

"В рамках сегодняшних мер управление по контролю за иностранными активами (OFAC) расширило ограничения на операции с российским суверенным долгом, еще больше отрезав Россию от источников финансирования приоритетных для правительства президента (Владимира) Путина задач", — говорится в пресс-релизе.

Министерство пояснило, что новая директива OFAC "распространяет существующие запретительные меры в отношении суверенного долга" на обращение на вторичном рынке облигаций, выпущенных после 1 марта 2022 года ЦБ, ФНБ и Минфином РФ.