МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Санкции США помимо негативного краткосрочного эффекта на экономику РФ могут иметь позитивные долгосрочные последствия в виде деверсификации финансовой системы, заявил генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции

"Санкции, безусловно, усложнят для российской экономики самофинансирование в краткосрочной перспективе, но в более долгосрочной перспективе может быть положительный момент в плане повышения независимости России от западной финансовой системы", — сказал Королев РИА Новости.

Он отметил, что ситуация вокруг Украины может напугать инвесторов. "Подавляющее большинство, если не все западные институты теперь будут держаться подальше от российского долга, но смогут инвестировать в российские акции, которые торгуются на многих западных биржах", — добавил он.

"Россия частично приобрела иммунитет к санкциям с 2014 года, когда они были болезненными. Учитывая положительную ситуацию с денежными потоками в России, они не слишком зависят от выпуска внешних долговых обязательств", — сказал эксперт.

Он отметил, что на мировую экономику санкции влияния не окажут. Санкции против ВЭБ не стали шоком, сказал он, отметив, что банк был под ограничительными мерами с 2014 года.

"Конечно, влияние на российскую экономику будет негативным в кратчайшей перспективе, но в долгосрочной – результатом может стать развитие альтернативных финансовых ресурсов", — сказал Королев.

Подробностей не так много, но как отметил эксперт, меры против суверенного долга могут негативно сказаться на экономике, но и снизят долговую зависимость, что позитивно, сказал он. "Эти санкции будут кусаться, но они носят скорее эволюционный, чем революционный характер", — добавил собеседник агентства.

Президент США Джо Байден ранее заявил о введении санкций США против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.