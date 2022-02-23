МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays по итогам прошлого года выросла вчетверо и составила 6,375 миллиарда фунтов стерлингов (около 8,65 миллиарда долларов), следует из отчетности кредитной организации. Чистая прибыль Societe Generale в России выросла в три раза в 2021 году

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль составила 0,037 фунта (0,05 доллара) после 0,008 фунта (0,01 доллара) годом ранее. Операционная прибыль Barclays за прошедший год выросла на 33,5%, до 22,593 миллиарда фунтов (30,7 миллиарда долларов).

По итогам прошлого квартала банк получил чистую прибыль в 1,117 миллиарда фунтов (1,5 миллиарда долларов), что в пять раз больше показателя годичной давности. В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль составила 0,006 фунта (0,008 доллара) против 0,001 фунта (0,001 доллара) годом ранее. Операционная прибыль выросла на 16,7%, до 5,191 миллиарда фунтов (7 миллиардов долларов).

Банк также сообщает о намерении обратного выкупа акций на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов).

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время это одна из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.