МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Совокупное состояние российских миллиардеров снизилось с начала года почти на 32 миллиарда долларов, а больше всех потерял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре". Он стал он беднее на 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Напомним, что индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина России. А общая сумма денег российских миллиардеров из этого списка составляет на 23 февраля 342,74 миллиарда долларов.

На сегодняшний день самым богатым человеком РФ является один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Тем не менее, с начала года он стал беднее на 1,18 миллиардов долларов, и его состояние насчитывает 29,7 миллиарда. Помимо этого, уменьшилось состояние основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 1,24 миллиарда долларов, до 27,6 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Наконец, третье место в списке занимает бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 1,3 миллиарда, до 26,7 миллиарда долларов. Эксперт предрек рост цен на газ в Европе из-за санкций к России

Один из основных "неудачников" — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, который ещё на 1 февраля возглавлял это список, а сейчас оказался четвёртым, поскольку его состояние сократилось сразу на 6,23 миллиардов долларов, до 26,2 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с начала года его состояние даже выросло на 329 миллионов долларов, и сейчас оно на уровне 21,6 миллиарда. Шестой в списке — совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на 3,48 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.

Седьмое место занимает бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 963 миллионов долларов, до 18,4 миллиарда. На восьмом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,04 миллиарда долларов и составило 17,4 миллиарда.

Девятым в списке стал Геннадий Тимченко, его состояние упало больше всех — на 6,47 миллиарда долларов — и составило 16 миллиардов. А десятку лидеров рейтинга замыкает Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 2,58 миллиарда долларов и составило 15,4 миллиарда.