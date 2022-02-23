МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Новые американские санкции против российского госдолга будут иметь ограниченное влияние, однако сохраняется риск более жестких последующих мер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя направления по управлению активами с фиксированной доходностью компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Игоря Козака.

Напомним, что США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.

По мнению Козака, "в моменте введённые санкции будут иметь ограниченное влияние на динамику госдолга, принимая во внимание уже заложенную геополитическую премию".

Тем не менее, эксперт напомнил, что это лишь первый шаг со стороны США.

"Есть риск того, что следующие меры будут более жесткими и, возможно, затронут долг Минфина, который уже торгуется на вторичном рынке. Таким образом, иностранные инвесторы могут воспринять вчерашние меры как сигнал к сокращению текущей позиции", — предупредил Козак.

Эксперт также отметил, что доля инвесторов из США в российских гособлигациях достаточно высока, что создаёт краткосрочные риски распродаж в случае закрытия ими лимитов на Россию.