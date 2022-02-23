БелВЭБ: работаем штатно и намерены следовать стратегии своего развития
МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения.
Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года.
"Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами", — говорится в сообщении на сайте белорусской "дочки" российского банка.
Там отмечается, что "введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним". "На операции внутри страны они не повлияют. Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства.
"ВЭБ.РФ, являющийся акционером банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской "дочки" и в целях минимизации последствий вводимых санкций, при необходимости, будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220223/836145907.html