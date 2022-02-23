МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Белорусский банк БелВЭБ заявил, что работает штатно, намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения. Эксперт оценил влияние новых американских санкций на динамику госдолга

Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. Министерство финансов США предписало американским компаниям и лицам завершить операции с попавшим под новые санкции российским банком ВЭБ до 24 марта 2022 года.

"Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами", — говорится в сообщении на сайте белорусской "дочки" российского банка.

Там отмечается, что "введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним". "На операции внутри страны они не повлияют. Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства.

"ВЭБ.РФ, являющийся акционером банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской "дочки" и в целях минимизации последствий вводимых санкций, при необходимости, будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ", — говорится в сообщении.