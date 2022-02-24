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2022
https://1prime.ru/finance/20220224/836156313.html
Банк России уточнил параметры моратория на переоценку ценных бумаг
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ЦБ РФ дал банкам право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения, говорится в... ПРАЙМ, 24.02.2022
банки, финансы, экономика, новости, цб рф, ценные бумаги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ дал банкам право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России обращает внимание, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения", — сказано в сообщении.