МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ дал банкам право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения, говорится в сообщении регулятора. Банк России анонсировал начало интервенций на валютном рынке

"Банк России обращает внимание, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения", — сказано в сообщении.