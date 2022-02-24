МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. СПРОС БАНКОВ РФ НА ЛИКВИДНОСТЬ НА ОДНОДНЕВНОМ АУКЦИОНЕ ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ В ЧЕТВЕРГ СОСТАВИЛ 874 МЛРД РУБ ИЗ 1 ТРЛН РУБ — ЦБ

Новость дополняется

 