МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стратегия Ситибанка (входит в международную группу компаний Citigroup) по работе в России не изменится, он продолжит обслуживать корпоративных клиентов, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. Банк России оценил спрос банков на однодневном аукционе тонкой настройки

"АО КБ "Ситибанк" продолжает обслуживать корпоративных и розничных клиентов в полном объеме, включая работу офисов и отделений. После продажи розничного бизнеса стратегия развития институционального бизнеса Citi в России не изменится, мы будем продолжать обслуживать наших корпоративных клиентов", — сообщили в банке.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине.

На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля. Московская и Санкт-Петербургская биржи даже приостанавливали торги. Московская биржа возобновила их в 10.00 мск: доллар подскакивал выше 86 рублей, евро — до 99,99 рубля. Фондовый рынок ушел в пике: индекс Мосбиржи рухнул ниже 1900 пунктов, к минимумам с июля 2017 года, торги переведены в режим дискретного аукциона.

Ситибанк — один из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок более 25 лет назад. В апреле прошлого года Citigroup объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. Citi собирается сфокусировать розничный бизнес в четырех глобальных центрах управления частным капиталом: в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.