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2022
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ВТБ порекомендовал клиентам-компаниям воздержаться от операций в валюте
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. ВТБ РЕКОМЕНДУЕТ КЛИЕНТАМ-ЮРЛИЦАМ ВРЕМЕННО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОПЕРАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО, НО ВСЕ СЕРВИСЫ ДОСТУПНЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — БАНК ВТБ ПРЕДУПРЕДИЛ КЛИЕНТОВ-ЮРЛИЦ О НОВОМ... ПРАЙМ, 24.02.2022
банки, финансы, экономика, новости
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВТБ РЕКОМЕНДУЕТ КЛИЕНТАМ-ЮРЛИЦАМ ВРЕМЕННО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОПЕРАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО, НО ВСЕ СЕРВИСЫ ДОСТУПНЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — БАНК
ВТБ ПРЕДУПРЕДИЛ КЛИЕНТОВ-ЮРЛИЦ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ — КЛИЕНТСКАЯ РАССЫЛКА БАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ В ОНЛАЙН-КАНАЛАХ
Новость дополняется