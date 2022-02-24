МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВТБ РЕКОМЕНДУЕТ КЛИЕНТАМ-ЮРЛИЦАМ ВРЕМЕННО ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ОПЕРАЦИЙ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО, НО ВСЕ СЕРВИСЫ ДОСТУПНЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — БАНК

ВТБ ПРЕДУПРЕДИЛ КЛИЕНТОВ-ЮРЛИЦ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ — КЛИЕНТСКАЯ РАССЫЛКА БАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ В ОНЛАЙН-КАНАЛАХ

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