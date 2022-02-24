МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российские банки имеют достаточный запас рублевой и валютной ликвидности — все операции, в том числе обмен валюты, проходят в штатном режиме, показал опрос, проведенный РИА Новости. Песков рассказал о целях специальной военной операции России

"Все системы работают в штатном режиме, операции клиентов — физических и юридических лиц проводятся без ограничений. "Тинькофф" располагает достаточной ликвидностью, гарантирует защиту всех средств клиентов и обеспечивает работоспособность всех систем для клиентов", — сказали агентству в пресс-службе "Тинькофф банка".

В то же время в кредитной организации сообщили, что наблюдают повышенный спрос на снятие наличной валюты, поэтому пополняют банкоматы в усиленном режиме.

В банке "Открытие" рассказали, что все операции по переводу на счета зарубежных банков и получению средств от зарубежных контрагентов выполняются в обычном режиме. В то же время банк наблюдает спрос на операции по обмену валюты. "Ограничений на операции не вводили. Запасов валюты достаточно для совершения валютообменных операций в обычном режиме", — отметили в банке.

Средства и сервисы банка "Дом.РФ" также доступны для физических и юридических лиц в полном объеме. Все работает штатно и в банке "Уралсиб", а также в АТБ. Снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка доступно на стандартных условиях, у банка есть достаточный запас наличной ликвидности.

В Совкомбанке сказали, что наблюдают сейчас повышенный спрос на открытие вкладов в рублях и иностранной валюте. "Ограничение на снятие наличных не планируется, мы, наоборот, пополняем кассы в отделениях банка", — добавили там.

В "Абсолют банке" ажиотажной покупки валюты не наблюдают, ограничений на снятие валюты нет.

Российские банки не вводят ограничения на снятие наличных рублей и иностранной валюты, но в некоторых московских отделениях наблюдаются очереди, передают корреспонденты РИА Новости.

Так, в отделении Сбера на Зубовском бульваре днем в четверг многолюдно. Сотрудники отделения сообщили корреспонденту, что в очереди на снятие средств со счета несколько десятков человек, и время ожидания может занять от одного до двух часов. Сотрудники банка предложили гражданам, чтобы не сидеть в очереди, заказать для выдачи суммы в больших размерах — свыше 200 тысяч рублей — на завтра.

Корреспондент агентства также попытался снять собственные средства с валютного вклада в банке. В качестве возможного варианта ему предложили перевести средства на рублевый счет по курсу банка, так как валюты в отделении не осталось.

Для получения средств в иностранной валюте сотрудники Сбера записали ФИО корреспондента и номер его телефона, деньги пообещали выдать в пятницу. Об ограничениях на сумму снятия не упоминалось. В колл-центре финансовой организации РИА Новости сообщили, что речи о введении лимитов на валютные и рублевые операции нет.

В отделении ВТБ на Зубовском бульваре также много людей — на обмен валюты и снятие средств со счетов. Сотрудники банка сообщили, что средства в иностранной валюте можно снять без ограничений.

В Райффайзенбанке на Остоженке собралось много людей у банкоматов, в отделениях Росбанка на Пречистенке и Альфа-банка на Смоленской площади немноголюдно. В трех этих банках корреспонденту агентства сказали, что все операции проводятся в штатном режиме.