Долларовые платежи Сбербанка будут отклоняться в банках США
Минфин США: долларовые платежи Сбербанка отныне будут отклоняться при попадании в банки страны
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ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Все платежи попавшего под новые санкции Сбербанка, которые он попытается провести в долларах для американских клиентов, отныне будут отклоняться при попадании в американские банки, заявил в четверг минфин США.
"Все платежи, которые Сбербанк попытается провести в долларах США для американских клиентов, будут отклонены, как только платеж попадет в американский банк", — следует из заявления американского минфина, который ранее ввел масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ из-за ситуации по Украине.
Среди прочего, новые рестрикции американского минфина коснулись и Сбербанка. Всем финансовым институтам США предписано закрыть его корреспондентские счета в течение 30 дней.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
https://1prime.ru/finance/20220224/836167317.html
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