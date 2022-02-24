ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Все платежи попавшего под новые санкции Сбербанка, которые он попытается провести в долларах для американских клиентов, отныне будут отклоняться при попадании в американские банки, заявил в четверг минфин США.

"Все платежи, которые Сбербанк попытается провести в долларах США для американских клиентов, будут отклонены, как только платеж попадет в американский банк", — следует из заявления американского минфина, который ранее ввел масштабные санкции против физических и юридических лиц РФ из-за ситуации по Украине. США ввели санкции против Сбербанка

Среди прочего, новые рестрикции американского минфина коснулись и Сбербанка. Всем финансовым институтам США предписано закрыть его корреспондентские счета в течение 30 дней.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".