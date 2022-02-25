МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. США начали разрушать гегемонию доллара на рынке займов запретом на привлечение капитала для российских госкомпаний и банков, заявил РИА Новости гендиректор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Доллар укрепляется на уходе инвесторов от рисков

США в рамках новой волны санкций против РФ ввели запрет американским инвесторам на покупку новых облигаций и акций таких компаний, как "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", "Алроса", "Совкомфлот", РЖД, а также Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка и "Московского кредитного банка".

"У госкомпаний много денег. Их политика привлечения финансирования на глобальных рынках — это liability management или управление пассивами. Финансировать часть операций в долларах и евро было дешевле, чем в рублях. Но теперь ситуация изменилась", — говорит эксперт.

Для российских госкомпаний остаются заимствования на внутреннем рынке в рублях, и возможны займы, например, в швейцарских франках или юанях, считает он.

"США начали разрушать гегемонию доллара своим собственными руками", — заключил эксперт.