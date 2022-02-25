МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", назвал санкции политически ангажированными, ограничения не стали для него неожиданностью, он к ним готовился и на его деятельности они не отразятся, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. В "Россельхозбанке" рассказали о работе в условиях внешних шоков

"Введение санкций не отразится на деятельности банка. Мы гарантируем защиту средств наших клиентов и их интересов. Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью,… мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления", — говорится в сообщении.

Банк сообщает, что обслуживание его клиентов происходит без существенных изменений. Все операции по счетам физических и юридических лиц производятся в полном объёме во всех офисах банка. Дистанционные сервисы функционируют без сбоев.

"Все средства клиентов, номинированные в различных валютах, размещенные в депозиты, остатки на текущих и карточных счетах доступны в полном объеме. Операции с пластиковыми картами всех платежных систем на всей территории страны будут доступны", — сказано в сообщении.

При этом банк не исключил, что на использование его пластиковых карт за границей будут введены ограничения и рекомендовал клиентам, пребывающим за рубежом, снять наличные средства.