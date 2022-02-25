МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Россельхозбанк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков; обязательства по бумагам выполняются в полном объеме, санкции не затрагивают операции клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. В Новикомбанке назвали санкции политически ангажированными

США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.

"О возможности введения санкций известно с 2014 года. Банк накопил запас прочности, чтобы стабильно работать в условиях внешних шоков. Россельхозбанк осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующими законами Российской Федерации и нормами международного права", — заявили в банке.

"Санкции относительно РСХБ не затрагивают операции клиентов", — подчеркнули в кредитной организации.

Введенные в отношении РСХБ санкции ограничивают доступ банка к американскому долговому рынку на срок свыше 14 дней. С 2014 года РСХБ переориентировался на российский рынок заемного капитала. В обращении находится один выпуск субординированных еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов с погашением в 2023 году.

"Обязательства по бумагам выполняются в полном объеме", — отметили в банке.

Все активы банка размещены на территории России, а целью его деятельности является поддержка агропромышленного комплекса и обеспечение качественными финансовыми услугами населения РФ. Россельхозбанк продолжит выполнять все клиентские операции в полном объеме и работает в обычном режиме, заключили там.