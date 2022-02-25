МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Платежи внутри России будут продолжать работать, даже если страну отключат от международной межбанковской системы SWIFT, пояснил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Эксперт объяснил, почему Россию не отключают от SWIFT

Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.

"Российские банки используют российский аналог, СПФС – это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны", — сказал Шуст.

"Розничные платежи будут осуществляться, зарплаты выплачиваться на банковские счета, будут работать POS-терминалы и платежные карты. Банки тем временем будут активно искать альтернативы SWIFT для поддержания трансграничных платежей, чтобы импортеры и экспортеры могли продолжать работу в нормальном режиме", — обрисовал эксперт возможный сценарий.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.