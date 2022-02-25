МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Брокер "ВТБ Мои Инвестиции" призвал клиентов в связи с санкциями США в отношении банка ВТБ закрыть длинные маржинальные позиции в иностранных ценных бумагах, а также в иностранной валюте, говорится в сообщении сервиса. В ВТБ заявили, что санкции никак не отразятся на счетах клиентов

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. США и ряд иностранных государств ввели новые санкции, в том числе в отношении ВТБ.

"Уважаемые клиенты, в связи с объявленными санкциями США в отношении банка ВТБ вам необходимо самостоятельно закрыть длинные маржинальные позиции в иностранных ценных бумагах, а также в иностранной валюте по вашим портфелям", — говорится в сообщении при входе в приложение "ВТБ Мои Инвестиции".

Банк с 25 февраля исключает указанные иностранные ценные бумаги из списка маржинальных бумаг, что может привести к принудительному закрытию таких позиций. Короткие маржинальные позиции также будут принудительно закрыты банком.